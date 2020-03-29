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Burdur'da yurt dışından getirilen 136 kişi daha yurda yerleştirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2020
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YURT DIŞINDAN GETİRİLEN 136 KİŞİ DAHA YURDA YERLEŞTİRİLDİ

'da çeşitli ülkelerden getirilen 136 kişi, 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurda yerleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Özbekistan aktarmalı 'ya gelen 136 Türk vatandaşı, kontrollerinin ardından polis eşliğinde (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi KYK Erkek Yurduna yerleştirildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Burdur Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile tarafından karşılanacak.

Dün Burdur'a yurt dışından getirilen 16 Türk vatandaşı da Asım'ın Nesli Yurduna yerleştirilmişti.

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