Vali Ali Yerlikaya İstanbullulara teşekkür etti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmayan İstanbullulara teşekkür etti. Önemli açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, "Yalnızca biraz sabır... Birlikte Başaracağız." ifadelerine yer verdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyduğu için İstanbullulara teşekkür etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alkışlama emojisi, Türk bayrağı resmi eşliğinde İstanbul fotoğraflarını paylaşan Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı.
"Sevgili İstanbullular, aldığımız tedbir ve önlemlerde bize yardımcı olduğunuz ve evinizde kalıp desteğinizi esirgemediğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Elbette bu sokaklar, meydanlar yine cıvıl cıvıl olacak. Yalnızca biraz sabır... Birlikte Başaracağız."
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