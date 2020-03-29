Hamile olan koronavirüs hastası genç kadın bebeğini kaybetti
Kocaeli'de resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile olan 25 yaşındaki Şeyma Batmaz’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğuma alınan Şeyma Batmaz’ın bebeği yaşamını yitirirken, genç kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi'nde oturan 8 aylık hamile resim öğretmeni Şeyma Batmaz, rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı. Şeyma Batmaz'ın yapılan testler sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı. 32 haftalık hamile olan Şeyma Batmaz doğuma alındı. Sezaryenle yapılan doğumda bebek kurtarılamadı. Şeyma Batmaz'ın ise hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.
İzmit'te bir fabrikada çalışan Baturhan Batmaz eşi Şeyma Batmaz'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:
"DUA EDİN"
"Arkadaşlar eşimin Kovid-19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar dikkat etsinler. Belirti varsa hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin."
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