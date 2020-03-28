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Ukrayna'dan gelen TIR şoförleri Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2020
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UKRAYNA'DAN GELEN TIR ŞOFÖRLERİ ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ

Son dakika haberine göre, 'dan Ro-Ro gemisiyle Limanı'na gelen tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

Limanı'ndaki gümrük sahasına Ro-Ro gemisiyle gelen 34 tır şoförü, sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle karantina için boşaltılan yurda götürüldü.

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı şoförler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtta Gençlik ve yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.

Öte yandan, 22 Mart'ta 'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a gelen gemi mürettebatı ve tır şoförü 51 kişi de aynı yurda yerleştirilmişti.

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