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Müjdeler peş peşe geldi! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?

Kredi borcu erteleyen bankalar hangileri? Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi borcu erteleme kararı almıştı. Kamu bankalarının ardından özel bankalarda destek paketlerini açıklamaya başladı. Bu gelişmelerin ardından borcu olan vatandaşlar kredi ve kredi kartı borçları erteleyen bankaların listesini araştırmaya başladılar. Peki, kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?

Giriş Tarihi: 27.03.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 11:28
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Müjdeler peş peşe geldi! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?

Kredi ödemeleri erteleyen bankalar hangileri? Türkiye'de görülen corona virüsü vakalarının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Kamu bankalarının ardınan özel bankalar da harekete geçti. Kredi borcu erteleme yapan bankalar tek tek açıklandı. Destek paketlerini açıklayan bankalarda 3 ay kredi erteleme gibi fırsatlar sunuyor. Peki, kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi? İşte 2020 kredi borcu erteleyen bankalar...

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Müjdeler peş peşe geldi! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?

KREDİ BORCU ERTELEME YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Eximbank, Kuveyt Türk, Şekerbank, TEB, Albaraka, Alternatif Bank, Oedabank, Denizbank

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Müjdeler peş peşe geldi! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?

DENİZBANK

DenizBank, Covid-19 salgınının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

Banka'dan yapılan açıklamada bu dönemde müşteriler için alınan ekonomik tedbirler aşağıdaki gibi sıralandı:

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Müjdeler peş peşe geldi! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?

1- Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir.
2- Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
3- ATM'lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5000 TL'ye kadar yükseltilmiştir.
4 - Müşterilerimizin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri 12.00 - 17.00 olarak düzenlemiştir. Mobil Şube, İnternet Şube, fastPay, ATM ve İletişim Merkezimiz üzerinden ise 7/24 hizmet vermeye devam etmekteyiz.

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Müjdeler peş peşe geldi! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?

ODEABANK

Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde, 30 Nisan'a kadar olan anapara/faiz/taksit ödemeleri ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleneceğini açıkladı.

Odeabank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı hazırladığı ekonomik destek paketini açıkladı: