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Müjdeler peş peşe geldi! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?
Kredi borcu erteleyen bankalar hangileri? Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi borcu erteleme kararı almıştı. Kamu bankalarının ardından özel bankalarda destek paketlerini açıklamaya başladı. Bu gelişmelerin ardından borcu olan vatandaşlar kredi ve kredi kartı borçları erteleyen bankaların listesini araştırmaya başladılar. Peki, kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?
Giriş Tarihi: 27.03.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 11:28
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