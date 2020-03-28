THY'den koronavirüs düzenlemesi

Türk Hava Yolları, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ardından alınan kararı açıkladı. THY'den yapılan açıklamada "Tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur" denildi.

THY'den yapılan açıklamada;

"Korona virüsü ile mücadele kapsamında:



1-Tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur



2- İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır.

Yeni Corona virüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle bazı ülkelere gerçekleştirdiğimiz uçuşlarda değişiklikler meydana gelmiştir.



27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla Şikago, Washington, Hong Kong ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulacaktır." denildi.