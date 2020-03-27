28 Mart 2020, Cumartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nun paylaşılacağı siteyi duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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BAKAN KOCA MERAKLA BEKLENEN SİTEYİ DUYURDU

Son dakika haberine göre; Tüm dünyayı tehdit altına alan ve ülkemize de sıçrayan salgınıyla ilgili 'dan yeni bir paylaşım geldi. adresinden 'nin günlük koronavirüs tablosunu, her gün yenilenen detaylı verilerle paylaşılacak olan siteyi paylaştı.

Son dakika haberine göre; Tüm dünyayı tehdit altına alan ve ülkemize de sıçrayan salgınıyla ilgili 'dan yeni bir paylaşım geldi. adresinden 'nin günlük koronavirüs tablosunu, her gün yenilenen detaylı verilerle paylaşılacak olan siteyi paylaştı.

CORONA VİRÜS (COVID-19) HARİTASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

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