Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nun paylaşılacağı siteyi duyurdu

Son dakika haberine göre; Tüm dünyayı tehdit altına alan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir paylaşım geldi. Bakan Koca sosyal medya adresinden Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu, her gün yenilenen detaylı verilerle paylaşılacak olan siteyi paylaştı.

Son dakika haberine göre; Tüm dünyayı tehdit altına alan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir paylaşım geldi. Bakan Koca sosyal medya adresinden Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu, her gün yenilenen detaylı verilerle paylaşılacak olan siteyi paylaştı.

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İşte Bakan Koca'nın paylaşımı: