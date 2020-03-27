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Son dakika: ABD'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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ABD'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Son dakika haberleri... Dünya genelinde Kovid-19 salgınının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD’deki vaka sayısı 100 bini geçti.

Detaylar gelecek...

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