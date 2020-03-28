28 Mart 2020, Cumartesi
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İstanbul’da hastaneden röntgen cihazı çalan şüpheli kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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ŞOKE EDEN OLAY! KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

’un Avcılar ilçesinde bulunan devlet hastanesinin acil servisine girerek taşınabilir röntgen cihazı ve güç kaynağını çalan uyruklu Mohammed Abdulhussein H. polis tarafından yakalandı. Hırsızın hastaneden yaptığı hırsızlık ise kameralara yansıdı.

Avcılar Devlet Hastanesi'nde 16 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda hastanenin acil servisinden hasta gibi içeri giren bir kişi, taşınabilir röntgen cihazı ile güç kaynağını çaldı. Hırsızlığın çabuk fark edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi hastaneden ayrılamadan gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada iki adet çalıntı kimlik çıktı.

İstanbul’da hastaneden röntgen cihazı çalan şüpheli kamerada İSTANBUL’DA HASTANEDEN RÖNTGEN CİHAZI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

HIRSIZLIK ANINI GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan hırsızlık anı ise hastanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde acil serviste dolaşan hırsızın, bir sandalyeye oturduğu kimsenin olmadığı bir sırada ise röntgen odasına girerek cihaz ve güç kaynağını çaldığı görülüyor.

TUTUKLANDI

Yapılan sorgusunda şüphelinin 15 Mart 2020 tarihinde Avcılar, Merkez mahallesinde bir kırtasiye dükkanından 750 lira çaldığı, ayrıca bir gün sonra Tolga D. adlı kişinin evine girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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