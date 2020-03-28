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Bitlis'te, otomobilde 21 kilo 718 gram uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2020
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BİTLİS'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU!

Son dakika haberine göre, ve polisinin çalışmasıyla yapılan takibin ardından durdurulan otomobilde 21 kilo 718 gram ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl ekiplerinin, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirdiği koordineli çalışma sonucunda, takibe alınan otomobil 'in ilçesinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 19 kilo 193 gram eroin ile 2 kilo 525 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki M.E., İ.K. ve M.Ş. gözaltına alındı.

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