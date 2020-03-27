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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu zanlısı kadını polisten kaçırmaya çalıştılar!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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İNANILMAZ OLAY! KADINI KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

'ta devriye görevindeki jandarmalar inanılmaz bir olay ile karşı karşıya kaldı. eteklerinde, zanlısı kadını kaçırmaya çalışan kişilerin kullandığı otomobil akarsuya düştü. Olayla ilgili 2 zanlı yakalandı, 1 kişi de akarsuda aranıyor.

Merkez Onikişubat ilçesi eteklerinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, içinde 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu 46 BZ 575 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araçtakiler kaçmaya başladı. Bunun üzerine durum polis ekiplerine de bildirildi.

ARAÇTAN İNİP KAÇTI

Binevler bölgesinde tespit edilen otomobil, polis aracına çarptıktan sonra yoluna devam etti. Otomobilde bulunan ve satmak suçundan arandığı belirlenen Yeliz T, bir süre sonra araçtan inerek kaçtı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu zanlısı kadını polisten kaçırmaya çalıştılar KAHRAMANMARAŞ'TA UYUŞTURUCU ZANLISI KADINI POLİSTEN KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

AKSU ÇAYI'NA DÜŞTÜ

Zanlıların kullandığı otomobil ise kovalamaca sırasında 'na düştü. Olay yerine 112 Acil Servis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de silahlı olduğu belirlenen Yeliz T'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de eşlik ettiği operasyonda Yeliz T, Malik Ejder Mahallesi'nde yakalandı.

EKİPLER ARIYOR

Bir evin damından kaçmak isterken düşüp ayağı kırılan Yeliz T, polisler eşliğinde Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Otomobildeki Hacı Mehmet K. ise polis ekiplerince yakalandı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, akarsuda kaybolan otomobil ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye ulaşmak için çalışma yürütüyor.

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