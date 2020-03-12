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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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ÖLÜM TACİRLERİ CEZASINI BULDU!

'da operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon sırasında narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile arama yapan ekipler 224 hap buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

224 SENTETİK UYUŞTURUCU HAP BULDU

Merkez Atakum ilçesi Mahallesi'nde durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile arama yapan ekipler 224 hap buldu.

İKAMET ADRESLERİNDE…

Operasyonda şüpheliler A.E. (27), M.D. (24) ve İ.Ç. (35), gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada da 61 sentetik hap ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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