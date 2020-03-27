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Sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızından duygulandıran sözler: Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın, lütfen evde kalın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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SAĞLIK ÇALIŞANININ KIZINDAN DUYGULANDIRAN SÖZLER

, bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki minik kızı 'in videosunu paylaştı. Alara Elif tüm 'de "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" çağrısını yaptı.

, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı paylaşımda bulundu. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı , evde kalın çağrısında bulundu.

Küçük kız, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" ifadelerini kullandı.

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