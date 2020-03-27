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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı LGS için örnek soru kitapçığı yayımlandı

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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MEB LGS İÇİN ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı. LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığına "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

SON DAKİKA Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı.

"KİTAPÇIKLARIN DEVAMI GELECEK"

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ilk soru kitapçığını erişime açtı.

LGS'ye giren öğrenciler için her ay hazırladığı örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, bundan sonra örnek soru kitapçıklarını birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlamaya devam edecek.

İŞTE ERİŞİM ADRESİ...

LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığına "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

ÖSYM'Nİ YAYIMLADIĞI KİTAPÇIKLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN...

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