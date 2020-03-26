Konya’da kaza ihbarına giden 3 sağlık görevlisine saldırı
Koronavirüs salgınına karşı tüm gücüyle mücadele eden sağlık çalışanları Konya’da darbedildi. Kaza ihbarına giden 3 sağlık çalışanı kazaya karışan yaralı ve yaralı yakınlarının saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçen salı gecesi merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı. Çevredekiler de ambulans çağırdı.
NEDENSİZCE SALDIRDILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılardan birini sedyeyle ambulansa aldı. Bu sırada sedyedeki kişi sağlık görevlilerine, belirlenemeyen nedenle saldırdı. Sesi duyarak olay yerine gelen yaralıların yakınları da ambulansta görevli Zeliha Altunel (33), Mehmet Başpınar ile Ali Rıza Çapar'a (46) saldırdı.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Yerde sürüklenen sağlık görevlileri, yardıma gelenlerin kavgayı ayırmasıyla ambulansa binerek olay yerinden uzaklaştı. Sağlık görevlileri, darp raporu alarak kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi oldu.
KAMERAYA YANSIDI
Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olay anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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