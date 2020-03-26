EBA TV Ortaokul tekrarı izle: 5, 6, 7, 8. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle

EBA TV Ortaokul ders tekrarları nasıl izlenir? Türkiye'de corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim süreci 30 Nisan'a kadar devam edecek. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri EBA TV üzerinden uzaktan eğitim derslerini alıyorlar. Dersleri kaçıran ya da tekrarını izlemek isteyen öğrenciler için ders tekrarları videolarını sayfamızda birleştirdik. İşte Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

EBA TV Ortaokul ders tekrarları, dersi kaçıran ve yeniden izlemek isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, corona virüsü nedeniyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim sistemini başlattı. 23 Mart itibarıyla TRT-EBA TV üzerinden canlı yayın ile uzaktan eğitim ders videoları yayınlanıyor. EBA TV Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf derslerinin tekrarlarına buradan ulaşabilirsiniz. EBA TV Ortaokul ders tekrarları canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

EBA TV ORTAOKUL DERS TEKRARLARI SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Ortaokul ders tekrar saatleri 13.30 - 18.00 / 18.00 - 22.30 olarak belirlendi.

EBA TV Ortaokul ders tekrarları videolarına ahaber.com.tr üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki görsele tıklayarak TRT-EBA TV Ortaokul ders tekrarları videolarını izleyebilirsiniz.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

TURKSAT UYDU FREKANSI

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : ¾

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

UYDU AYARLARI NASIL YAPILIR?

SD (Standart çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD, TRT - EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT - EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT - EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul HD, TRT - EBA TV Ortaokul HD, TRT - EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT - EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT - EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.