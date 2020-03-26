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Konya’da kaza ihbarına giden 3 sağlık görevlisine saldırı
Koronavirüs salgınına karşı tüm gücüyle mücadele eden sağlık çalışanları Konya’da darbedildi. Kaza ihbarına giden 3 sağlık çalışanı kazaya karışan yaralı ve yaralı yakınlarının saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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