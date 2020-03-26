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Hakkari'de terör operasyonu: 4 el yapımı patlayıcı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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HAKKARİ'DE EL YAPIMI PATLAYICILAR İMHA EDİLDİ

Hakkari Valiliği, bölgede yapılan terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı imha etti..

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şemdinli ilçesi Altınsu Mahallesi kırsalında önceki gün düzenlenen operasyonda tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcılar, ekiplerce imha edildi.

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