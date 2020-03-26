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Son dakika: Kadıköy'de corona virüs paniği! İngiliz öğretmen evinde ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020
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KADIKÖY'DE KORONA PANİĞİ! EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Son dakika... 'de koronavirüs paniği yaşandı... İngiliz öğretmen yaşadığı evinde ölü bulundu. James'in vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmazken, cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kurumu'na gönderildi.

Eylül ayında gelen 52 yaşındaki , 'de İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Osmanağa Mahallesi'nde bir eve yerleşen James'ten uzun süre haber alamayan ev sahibi, dün akşam saatlerinde durumu polis ekiplerine haber verdi.

DARP YA DA YARALANMA İZİ YOK
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, daire kapısının kilitli olması nedeniyle çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açmasıyla daireye giren polis 52 yaşındaki James'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Robert James'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Robert James'in vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı.

KESİN ÖLÜM SEBEBİN BELİRLENECEK
Olay yeri inceleme ekipleri ve polis evde bir süre inceleme yaptı. İncelemelerin ardından öğretmenin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kurumu'na gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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