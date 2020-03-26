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Balıkesir’de şüpheli ölüm! Banyoda cansız bedeni bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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ŞÜPHELİ ÖLÜM! BANYODA BULUNDU

’in Erdek ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki isimli vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu. Savcılık şüpheli ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre; (54) isimli şahıstan haber alamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. Mehmet Adaş'ın Yalı Mahallesi Zekiye Yavuz Sokak'taki ikametine gelen 112 sağlık ekipleri, Adaş'ın banyoda cansız bedeniyle karşılaştı.

MİDE KANAMASI GEÇİRMİŞ

Sağlık ekipleri tarafından, evinin banyosunda hayatını kaybetmiş olarak bulunan Mehmet Adaş'ın mide kanaması geçirdiği öğrenilirken, savcılık olay yerinde incelemelerde bulundu.

ŞÜPHELİ ÖLÜM NEDENİYLE…

Mehmet Adaş'ın beklenmedik ani ölümü ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğarken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Kurumu'na gönderildi. Savcılık şüpheli ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

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