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Son dakika: Üsküdar Belediyesi'nden flaş karar! Balık tutmayı yasakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN FLAŞ KARAR!

Son dakika haberi... 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı. Ayrıca, İstanbul'un en büyük dezenfeksiyon istasyonu Üsküdar Belediyesince Harem'de kuruldu.

yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemlere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Üsküdar Belediyesi, kendi sınırları içinde balık tutulmasını yasakladı.

Ayrıca, İstanbul'un en büyük dezenfeksiyon istasyonu Üsküdar Belediyesince Harem'de kuruldu. İstasyonda, toplu taşıma araçlarının yanı sıra, kamu araçları da dezenfekte ediliyor. İstasyona olan yoğun ilgiden dolayı zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor.

TRT Haber'in haberine göre, yoğunluğu ortadan kaldırmak için dezenfekte çalışmaları iki ünitede yapılıyor. İstasyona gelerek dezenfekte çalışmalarından yararlanmak isteyen özel araçlar da geri çevrilmiyor. Ücretsiz yapılan araç dezenfekte işlemi 3 gün devam edecek.

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