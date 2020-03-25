Ali İhsan Yavaşça kendisiyle alay etmeye çalışan kişiden şikayetçi olmadı
Türkiye, corona virüsle mücadele kapsamında risk grubunda bulunan yaşlı vatandaşlara kısmi olarak sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Ankara'da dün sosyal medyaya yansıyan görüntüler, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kendisini polis diye tanıtıp alay etmeye çalışan kişi hakkında konuşan Ali İhsan Yavaşça "Ben o çocuktan şikayetçi değilim. Aksi bir şey demedi. Verilen cezayı da öyle öngörmüşler. Kanuna göre ceza vermişler. Ama onlardan şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirilmesine rağmen hastaneye gitmek için evinden çıkan Ali İhsan Yavaşça'nın videosunu çeken M.T.E., bunu sosyal medyada paylaştı. Yavaşça'ya kendisini polis olarak tanıtan M.T.E.'nin tavırları sosyal medyada büyük tepki çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Twitter hesabından açıklama yaparak duruma tepki göstermesi üzerine M.T.E., polis ekipleri tarafından tespit edilerek, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.T.E.'ye, nöbetçi hakimlik tarafından 'kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan 15 gün konutundan çıkmama ve evine en yakın huzurevini ziyaret etme cezası verildi.
'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'
Olayın ardından Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve Belediye Başkanı Turgut Altınok'un evinde ziyaret ettiği Ali İhsan Yavaşça, DHA'ya konuştu. Eşi Hatice Yavaşça'yı 3 yıl önce kaybeden, geçmişte lokanta çalıştıran Ali İhsan Yavaşça, M.T.E.'nin videosunu çektiği gün sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmediğini söyledi. Kollarındaki ağrı nedeniyle hastaneye gitmek için evden çıktığını belirten Ali İhsan Yavaşça "Hastanede beni muayene ettiler. Otobüse binip eve gelecektim; ama 65 yaş üstü kartım iptal olmuş, o yüzden geri indim. Ben de bir çorba içmek istedim; ama çorbacı da kapalıydı. Yaya olarak dolmuşa gitmek üzere yürüyordum. Bu sırada iki genç ellerinde cep telefonuyla 'Sen nereye gidiyorsun amca' dediler bana. Ben de durumumu anlattım. 'Çabuk buradan git seni götürür ceza yazarız' dedi. Ben de 'peki' dedim. Çocuklarda resmi kıyafet falan da yoktu. Korkmadım da. Sonra dolmuşa bindim eve geldim" diye konuştu.
'CEZA VERMİŞLER, AMA ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'
Ali İhsan Yavaşça, kendisinin görüntülerini sosyal medyaya yükleyenlere karşı bir tepkisi olmadığını bildirerek "Ben zaten normal zamanda da çok dışarıya çıkmıyorum. O çocuk da bana bir şey demiş değil. 'Ne geziyorsun amca, seni götürür ceza yazarız. Şuradan bin evine git' dedi. Ben de gezmek için çıkmadığımı söyledim. Hastane için evden çıktığımı söyledim sonra da hemen eve gittim. Bana karşı bir saygısızlığı da olmadı. Doğru konuşalım, bana kötü bir şey söylemedi. Ben o çocuktan şikayetçi değilim. Aksi bir şey demedi. Verilen cezayı da öyle öngörmüşler. Kanuna göre ceza vermişler. Ama onlardan şikayetçi değilim" dedi.
'TÜRKİYE EVDE KALSIN'
Ali İhsan Yavaşça, videonun sosyal medyada yayılmasının ardından sağlık ekiplerinin geldiğini kendisini hastaneye götürdüklerini ve bütün testlerinin yapıldığını anlatarak, "Yaşa bağlı olan hastalıklar dışında herhangi bir sağlık sorunum yok. Türkiye evde kalsın, herkes evde kalsın, evinden dışarıya çıkmasın. Özelikle yaşlılar evinden çıkmasın dışarı. Bulaşıcı bir virüs. Ben gün içinde televizyon izliyorum, çiçekleri suluyorum" dedi.
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