İstanbullular uyarılara kulak asmadı! Sahillere akın ettiler
İstanbullu vatandaşlar, yeni tip koronavirüse karşı devletin 'dışarı çıkmayın' çağrısına uymadığı görüldü. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti. Özellikle İstanbul Boğazı'nın Avrupa kısmında yoğunluk görüldü.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Corona Virüsü salgının önüne geçilmesi için özellikle Sağlık Bakanlığı'ndan ve devletin diğer organlarından vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor.
Bu çağrıya uymayan bazı vatandaşlar İstanbul Boğazı'nın Avrupa kısmına akın etti. Sahilde araç yoğunluğunun oluşması ile İBB Trafik uygulamasında sahil kısmı kırmızıya büründü.
Öte yandan, trafik uygulamasında diğer alanların yeşil, sahil yolunun kırmızı olması dikkatlerden kaçmadı.
KADIKÖY'DEKİ DURUM
Kadıköy'ün Bahariye, Moda ve Yeldeğirmeni semtlerinde sakinlik yaşanırken, sahilde hareketlilik yaşandı. 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, tüm uyarılara rağmen sokağa çıkması dikkati çekti. Bazı Kadıköy sakinleri de parklarda ve sahilde 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyarak yürüyüş yaptı.
ÜSKÜDAR SALACAK
Üsküdar Salacak'ta ise kısmen hareketlilik yaşandı. Sahilde yürüyüş yapanlar, balık tutanlar ve bisiklete binen vatandaşların bir kısmı maske taktı.
Beykoz ilçesinde ise Paşabahçe, Kavacık, Soğuksu ve Ortaçeşme mahallelerindeki yaşlı vatandaşların, banklarda dinlendikleri gözlendi.
TAKSİM MEYDANI, İSTİKLAL CADDESİ VE BEŞİKTAŞ
Her gün yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile Beşiktaş'ta koronavirüs uyarıları kısmen etkili oldu ve sokağa çıkmalarda azalma yaşandı.
FATİH, ZEYTİNBURNU VE BAKIRKÖY SAHİLLERİ
Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy sahillerinde de "dışarı çıkmayın" uyarılarına rağmen hareketlilik gözlendi. Sahillerde gezenler, balık tutanlar, kitap okuyanlar, bisiklete binenler dikkati çekti.
BANKLARIN ÇEVRESİNE ŞERİT ÇEKİLDİ
Esenler Belediyesi ekipleri, vatandaşları salgından korumak amacıyla ilçe meydanındaki bankların çevresine şerit çekti. Sakin olan ilçe meydanındaki birçok işyeri genelgeye uyarak işletmelerini kapatırken, açık olan dükkanlarda da az sayıda müşterinin bulunduğu görüldü.
İSTANBUL OTOGARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU VE SEFER SAYISI AZALDI
Büyük İstanbul Otogarındaki sefer sayıları ve yolcu yoğunluğunda azalma yaşandı. AA muhabirine konuşan bir otobüs firması yetkilisi Gürkan Kelek, koronavirüs salgını öncesinde günde 4-5 otobüs seferi yaptıklarını ancak seferlerin bir haftadır teke düştüğünü belirtti.
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