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İstanbullular uyarılara kulak asmadı! Sahillere akın ettiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2020
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İSTANBULLULAR UYARILARA KULAK ASMADI! SAHİLLERE AKIN ETTİLER

İstanbullu vatandaşlar, yeni tip koronavirüse karşı devletin 'dışarı çıkmayın' çağrısına uymadığı görüldü. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti. Özellikle 'nın Avrupa kısmında yoğunluk görüldü.

'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Corona Virüsü salgının önüne geçilmesi için özellikle 'ndan ve devletin diğer organlarından vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor.

Bu çağrıya uymayan bazı vatandaşlar 'nın Avrupa kısmına akın etti. Sahilde araç yoğunluğunun oluşması ile Trafik uygulamasında sahil kısmı kırmızıya büründü.

Öte yandan, trafik uygulamasında diğer alanların yeşil, sahil yolunun kırmızı olması dikkatlerden kaçmadı.

KADIKÖY'DEKİ DURUM

'ün Bahariye, Moda ve Yeldeğirmeni semtlerinde sakinlik yaşanırken, sahilde hareketlilik yaşandı. 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, tüm uyarılara rağmen sokağa çıkması dikkati çekti. Bazı Kadıköy sakinleri de parklarda ve sahilde 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyarak yürüyüş yaptı.

ÜSKÜDAR SALACAK

Üsküdar Salacak'ta ise kısmen hareketlilik yaşandı. Sahilde yürüyüş yapanlar, balık tutanlar ve bisiklete binen vatandaşların bir kısmı maske taktı.

Beykoz ilçesinde ise Paşabahçe, Kavacık, Soğuksu ve Ortaçeşme mahallelerindeki yaşlı vatandaşların, banklarda dinlendikleri gözlendi.

TAKSİM MEYDANI, İSTİKLAL CADDESİ VE BEŞİKTAŞ

Her gün yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan ve ile 'ta koronavirüs uyarıları kısmen etkili oldu ve sokağa çıkmalarda azalma yaşandı.

FATİH, ZEYTİNBURNU VE BAKIRKÖY SAHİLLERİ

Fatih, ve Bakırköy sahillerinde de "dışarı çıkmayın" uyarılarına rağmen hareketlilik gözlendi. Sahillerde gezenler, balık tutanlar, kitap okuyanlar, bisiklete binenler dikkati çekti.

BANKLARIN ÇEVRESİNE ŞERİT ÇEKİLDİ

ekipleri, vatandaşları salgından korumak amacıyla ilçe meydanındaki bankların çevresine şerit çekti. Sakin olan ilçe meydanındaki birçok işyeri genelgeye uyarak işletmelerini kapatırken, açık olan dükkanlarda da az sayıda müşterinin bulunduğu görüldü.

İSTANBUL OTOGARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU VE SEFER SAYISI AZALDI

Büyük Otogarındaki sefer sayıları ve yolcu yoğunluğunda azalma yaşandı. AA muhabirine konuşan bir otobüs firması yetkilisi Gürkan Kelek, koronavirüs salgını öncesinde günde 4-5 otobüs seferi yaptıklarını ancak seferlerin bir haftadır teke düştüğünü belirtti.

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