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Kimler ne zaman test yaptırmalı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile basının karşısına geçen Koca, koronavirüsle mücadelede önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "hangi koşullarda kişilere test yapılıyor? Kaç ilaç veriliyor? Temaslarda semptomlar aranıyor mı?" sorusuna cevap verdi.
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