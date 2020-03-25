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Fransa'da koronavirüs bilançosu artıyor: Ölü sayısı 1331 oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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FRANSA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU: 1331 ÖLÜ

Son dakika haberi... 'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Kovid-19 ile 'nın mücadelesi sürüyor. Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 231 artarak 1331'e yükseldi.

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1331'e yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının 2 bin 933 artışla 25 bin 233'e yükseldiğini söyledi.

Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 2 bin 827'ye çıktığını aktaran Salomon, bunlardan yüzde 59'unun 60-80 yaşlarında olduğunu bildirdi.

Salomon, tedavi olduktan sonra virüsü atlatan kişi sayısının da 3 bin 900'e yükseldiğini ifade etti.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 231 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 1331'e yükseldiğini duyuran Salomon, virüsten ölenlerin yüzde 86'sının 70 yaş üstünde olduğunu belirtti.

Salomon, 9 Mart'tan bu yana laboratuvarlarda 8 bin 723 testin gerçekleştirildiğini söyledi.

Ülkede hastanelerdeki yoğun bakımlarda yatak sayısının 5 binden 8 bine çıkarıldığını vurgulayan Salomon, salgından en çok etkilenen bölgelerin başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France, Grand Est ve Auvergne-Rhone Alpes olduğunu kaydetti.

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