Koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye’nin gücü!
Türkiye, koronavirüs nedeniyle yurtdışında kalan vatandaşlarını yurda getirdi. Uçuş yasağı olan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 3 bin 358 öğrenci getirilerek karantina altına alındı. İrlanda’dan gelen Ayten Sevil, "Karantina odalarımız 5 yıldızlı otel konforunda hazırlanmış." dedi.
Türkiye, koronavirüs nedeniyle yurtdışında kalan tüm vatandaşlarını tek tek yurda getirerek gücünü bir kez daha ortaya koydu. Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında okuyan Türk vatandaşı öğrencileri ülkemize getirmeye devam ediyor. İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Polonya'da okuyan ve koronavirüs tehlikesini yaşayan öğrenciler önceki gün Türk Hava Yolları (THY) tarafından ülkemize getirildi. Öğrenciler, 14 gün karantina altına alındı.
İrlanda'nın başkenti Dublin'den ülkemize gelen Ayten Sevil, Twitter'da teşekkür etti: "Biz yurda döndük çok şükür. Karantina odalarımız 5 yıldızlı otel konforunda hazırlanmış. Teşekkürler" dedi. Ayten Sevil, Türkiye'nin farkının her zaman her yerde hissedildiğini hatırlatarak, "Vatan aşkı imandandır. Bana ve arkadaşlarıma destek olurken kimse tarafımı sormadı! Hangi partilisin demedi. Şuan 'Nasılsınız? Durum bildirin. Gerekeni hızlıca yapacağız' denildi."
DEVLET MİLLETİNİN HİZMETİNDE
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran "Bugün İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Polonya'dan, gurur vesikamız THY ile ülkemize ulaşan öğrenci arkadaşlarımız... Evinize, yuvanıza hoşgeldiniz. Şimdi karantina ile tedbir alma vakti" dedi. Kıran, Twitter'da "Hoşgeldiniz Ayten Sevil. Tüm arkadaşlara selamlar. Devlet milletinin hizmetinde Birlikte başaracağız" dedi. Kıran, İtalya'da kalan ve yardım isteyen Furkan Kemal Özcan'a "İnşallah yarın (bugün) ülkemize bekliyoruz. Bugün havaalanına ulaşım için tercih ettiğin tren seferi iptal olunca panik yaşamışsın ama Başkonsolosluğumuz gerekli yönlendirmeyi yaptı di mi?" diye yanıt verdi. Özcan da "Yaptı sayın büyüğüm Yavuz bey. Milano konsolosluğumuz sağolsunlar yardımcı olmaya çalışıyorlar lakin tren iptal olursa başka bir gidiş çarem yok maalesef... Bu yüzden vatanıma dönebilmem için siz değerli devlet büyüklerimin yardımlarına ihtiyacım var. Teşekkürler rabbim inşallah sizlerin de bu olağanüstü durumdaki gayretleriniz neticesinde sağ salim yurdumuza dönmemizi nasip eder."
GEÇİCİ VİZEYLE ALMANYA'YA GELEN 10 TÜRK VATANDAŞI İÇİN İSE UÇAK KALDIRILDITürkiye Kovid-19'un ilk ortaya çıktığı Vuhan'a gönderdiği uçak, 1 Şubat'ta 32'si Türk, 6'sı Azerbaycan, 3'ü Gürcistan ve 1'i Arnavutluk vatandaşı 42 kişiyi getirmişti. Türkiye, bin 812 kişinin öldüğü İran'dan 132 Türk vatandaşını 26 Şubat'ta Ankara'ya getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçuş yasağı konulan ülkelerin 7'sinden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını açıklamıştı.
Kenan KIRAN / SABAH
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