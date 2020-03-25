Heyecanlandıran keşif! 555 milyon yıllık bir canlının fosili bulundu
Birçok hayvanın atası sayılan ve kurtçuğa benzer 555 milyon yıllık bir canlının fosili ortaya çıktı. Pirinç tanesi büyüklüğündeki organizmanın fosilinin, Güney Avustralya'da Nilpena'daki kayalıklarda yer alan çok küçük oyukların incelenmesi sırasında keşfedildiği belirtildi.
Birçok hayvanın atası sayılan ve kurtçuğa benzer 555 milyon yıllık bir canlının fosili ortaya çıktı.
Keşifle ilgili ayrıntılar PNAS dergisinde yayımlandı.
Pirinç tanesi büyüklüğündeki organizmanın fosilinin, Güney Avustralya'da Nilpena'daki kayalıklarda yer alan çok küçük oyukların incelenmesi sırasında keşfedildiği belirtildi.
IKARİA WARİOOTİA İSMİ VERİLDİ
California Üniversitesinde görevli bilim insanı Scott Evans ve meslektaşları, fosili bulunan canlıya "Ikaria wariootia" ismini verdi.
EN ESKİ FOSİL ÖRNEĞİ
Uzmanlar, deniz tabanı organizmasının, 555 milyon yıl önce yaşamın çok hücreli ve daha karmaşık hale gelmeye başladığı Ediakara Dönemi'nde yaşadığını kaydetti.
Bunun, bilateral simetrili hayvanları kapsayan bilateria ailesine ait bugüne kadar bulunan en eski fosil örneği olduğu ifade edildi.
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