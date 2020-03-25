25 Mart 2020, Çarşamba
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Bursa’da vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için suların çekilmesini bekliyorlar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAKIN SU BAŞINDA NEYİ BEKLİYORLAR!

’nın İnegöl ilçesindeki 'nde, baraj suları altında kalan 3 mezarlıkta yakınlarına ait mezarlar bulunanlar, ziyaret için suların çekilmesini bekliyor.

Elektrik üretiminde kullanılan Boğazköy Barajı'nın yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçmesinin ardından, 'nde 3 mezarlığın da bulunduğu araziler sular altında kaldı.

Bursa’da vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için suların çekilmesini bekliyorlar BURSA’DA VATANDAŞLAR YAKINLARININ MEZARLARINI ZİYARET ETMEK İÇİN SULARIN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORLAR

SULARIN ÇEKİLMESİ BEKLİYORLAR

Su seviyesinin düşmeye başlamasıyla mezarlar yeniden görünmeye başladı. Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca'nın türbesinin de yer aldığı Hamzabey Mahallesi'nin sakinleri, yakınlarına ait mezarlara gidip, dua edebilmek için suların tamamen çekilmesini bekliyor.

"400 YILLIK MEZARLIK"

Kırsal Hamzabey Mahallesi Muhtarı Sadullah Arda, mahallenin geçmişinin 1200 yılına kadar uzandığını dile getirerek, "Yaklaşık 10 yıl önce barajımız faaliyete geçti. Suların yükselmesiyle birlikte üç mezarlığımız sular altında kaldı. Su seviyesi yükseldiğinde mezarlarımız sular altında kalıyor. Sular çekildiğinde ise ortaya çıkıyor. Sular çekilip mezarlar ortaya çıkınca mahalle sakinleri merhum akrabalarına dua ediyorlar. Buraya gelebilmek, dua edebilmek için suların çekilmesini bekliyoruz. Bu mezarlık 400 yıllık var. Tabi suyun çekilme zamanları belli olmuyor" diye konuştu.

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