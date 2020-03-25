Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Koronavirüs havada asılı kalıyor mu?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, ''Bu virüsün havayla pek ilgisi yok. Çünkü bu damlacık yoluyla kişiden kişiye bulaşabilen bir enfeksiyon. Her zaman söylediğimiz gibi burada izolasyon çok önemli. 'Evde Kal' mesajını her zaman ve her yerde vermemiz gerekiyor.'' dedi.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Bilim Kurulu'nda halkın alacağı önlemlerden tedaviye kadar bütün her şeyi konuştuklarını söyledi.
"BÜYÜK BİR TECRÜBE KAZANDIK"
Prof. Dr. Yamanel, "Dünya geneline baktığımızda bu hastalıkta ölüm, her 100 kişiden 3,5-4 kişi arasında değişiyor. Biz Türkiye olarak en başından beri çok önlem aldık. Ve o yüzden de zaten 3 aylık bir zaman kazandık ve bütün dünyaya bakarak bir tecrübemiz oldu. Hem yayılmasını engellemek açısında hem tedavi açısından büyük bir tecrübe kazandık. Bunu da yine Sağlık Bakanlığı'nın bir başarısı olarak söyleyebiliriz" dedi.
"BU VİRÜS HAVADA ASILI KALMIYOR"
Prof. Dr. Yamanel, virüsün havada asılı kalmadığını belirterek, "Virüs toz parçacıklarına tutunmuyor, yani asılı kalmıyor. Tüberküloz gibi mikroplar havada asılı kalırlar, bu öyle bir mikrop değil. Bu damlacık enfeksiyonu dediğimiz damlacığın içinde olup ve hasta bir bireyin öksürük, hapşırık ya da konuşmasıyla saçılan ama havada da kalmayıp bir süre sonra yere düşen COVID-19 denilen bir damlacık enfeksiyonudur. Cansız yüzeylerde bir süre yaşayabiliyor, o yüzden halkımıza tavsiyemiz her zaman ellerimizi mutlaka en az 20 saniye sabunla suyla yıkamak. Eğer yine yüzeylere temas ediyorsak ve o an sabunlu su bulamazsak kolonya ya da el dezenfektanıyla mutlaka ellerimizi dezenfekte etmemiz gerekiyor. Bu damlacık enfeksiyonunda örneğin hapşırdınız, hapşırıktan çıkan damlacıktaki virüsler havada asılı kalmıyor. Bir süre sonrada damlacıkla birlikte yere düşüyorlar. Yani COVID-19 havada asılı kalan bir mikrop değil" diye konuştu.
"VİRÜSÜN HAVAYLA İLGİSİ YOK"
Prof. Dr. Yamanel, virüsün sıcak ya da soğuk havada yayılma riski ile ilgili de "'Virüs yağışlı veya kurak havayı sever' gibi de bir ayrım yok şu anda. Ama her zaman söylediğimiz gibi alt solunum yolu enfeksiyonları ya da solunum yolu enfeksiyonları sıcaklıklar artınca yavaş yavaş azalmaya başlar. COVID-19 dünyaya yayılan bir salgın olduğu için bunun yayılma hızının sıcaklığın artmasıyla azalacağını pek öngörmüyoruz. Yağmurlu havalarda da virüsün artış hızının artması gibi bir şey de söz konusu değil. Bu virüsün havayla pek ilgisi yok. Çünkü bu damlacık yoluyla kişiden kişiye bulaşabilen bir enfeksiyon. Her zaman söylediğimiz gibi burada izolasyon çok önemli. 'Evde Kal' mesajını her zaman ve her yerde vermemiz gerekiyor; çünkü öncelikle mutlaka kişinin virüsle karşı karşıya gelmesini engellememiz gerekiyor. O yüzden evde kalacağız, dışarıya çıkmayacağız, kendimizi izole edeceğiz. Eğer yine de dışarıya çıkmamız gerekiyorsa 1-1,5 metrelik sosyal mesafeyi de mutlaka muhafaza etmemiz gerekiyor. Bunlar çok önemli" dedi.
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