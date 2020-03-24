Özel okul ücretleri iade edilecek mi? Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu canlı yayında yanıtladı
Eğitimde koronavirüs arasında özel okul ücretleri tartışılıyor. Özel okullar ücretleri iade edilecek mi? Servis ücretleri geri verilecek mi? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber ekranlarında merak edilenleri yanıtladı.
Eğitimde koronavirüs arasında özel okul ücretleri tartışılıyor. Özel okullar ücretleri iade edilecek mi? Servis ücretleri geri verilecek mi? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber ekranlarında merak edilenleri yanıtladı.
"İADESİ GEREKİR"
Ağaoğlu, "Çok bilinmezlikle karşı karşıyayız. Tüketiciler bir takım giderlerin ortadan kalktığını düşünüyor bence ödedikleri paraların en azından bir kısmının iadesi gerekir" ifadelerini kullandı.
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