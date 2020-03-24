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Özel okul ücretleri iade edilecek mi? Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu canlı yayında yanıtladı

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Eğitimde koronavirüs arasında ücretleri tartışılıyor. Özel okullar ücretleri iade edilecek mi? Servis ücretleri geri verilecek mi? Merkezi Onursal Başkanı , A Haber ekranlarında merak edilenleri yanıtladı.

Eğitimde koronavirüs arasında ücretleri tartışılıyor. Özel okullar ücretleri iade edilecek mi? Servis ücretleri geri verilecek mi? Merkezi Onursal Başkanı , A Haber ekranlarında merak edilenleri yanıtladı.

"İADESİ GEREKİR"

Ağaoğlu, "Çok bilinmezlikle karşı karşıyayız. Tüketiciler bir takım giderlerin ortadan kalktığını düşünüyor bence ödedikleri paraların en azından bir kısmının iadesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Özel okul ücretleri iade edilecek mi? Tüketici Merkezi onursal başkanı Aydın Ağaoğlu canlı yayında yanıtladı |Video ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ? TÜKETİCİ MERKEZİ ONURSAL BAŞKANI AYDIN AĞAOĞLU CANLI YAYINDA YANITLADI |VİDEO

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