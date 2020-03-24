"Canımı yakıyorsun, ne biçim doktorsun?” deyip doktora saldıran kadın tutuklandı
Samsun'da parmağı sıkıştığı için doktora giden ve muayene sırasında doktora “"Canımı yakıyorsun, ne biçim doktorsun?” deyip saldıran iki kişiden Gamze K. isimli kadın tutuklandı.
İddiaya göre, 17 yaşındaki D.A. parmağını kapıya sıkıştırması şikayetiyle kuzeni Gamze K. (19) ve iki yakınıyla Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti. Travma bölümünde görevli sekreter, içeri giren D.A. ve yanındaki kişileri, koronavirüs nedeniyle uyararak, hasta haricindekilerin dışarı çıkmasını istedi.
"CANIMI YAKIYORSUN, NE BİÇİM DOKTORSUN?"
Burada yaşayan tartışmanın ardından D.A, muayene için parmağına dokunan pratisyen hekim Z.K'ye, "Canımı yakıyorsun, ne biçim doktorsun, sen doktur musun?" diyerek söylendi.
DOKTURU SIKIŞTIPI SALDIRDILAR
Bu sırada Z.K. ve Gamze K, kendilerine sözle karşılık veren doktoru, muayene masası ve duvar arasına sıkıştırıp darbetmeye başladı.Darbedilen doktor beyaz kod vererek olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Tedavisi tamamlanan D.A. ve Gamze K, götürüldükleri İlyasköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KARAR VERİLDİ! TUTUKLANDI
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Gamze K, "kasten yaralama ve hakaret" suçundan tutuklandı. D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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