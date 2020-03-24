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24.03.2020

Özel okul ücretleri iade edilecek mi? Tüketici Merkezi onursal başkanı Aydın Ağaoğlu canlı yayında yanıtladı |Video

Eğitimde koronavirüs arasında özel okul ücretleri tartışılıyor. Özel okullar ücretleri iade edilecek mi? Servis ücretleri geri verilecek mi? Tüketici Başvuru merkezi onursal başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber ekranlarında merak edilenleri yanıtladı. Ağaoğlu, "Çok bilinmezlikle karşı karşıyayız. Tüketiciler bir takım giderlerin ortadan kalktığını düşünüyor bence ödedikleri paraların en azından bir kısmının iadesi gerekir" ifadelerini kullandı.
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