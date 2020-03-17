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Adana’da asılsız koronavirüsü paylaşımı yapan memur açığa alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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ASILSIZ KORONA PAYLAŞIMI YAPAN MEMURA ŞOK!

’den dünyaya yayılan ve ’ye de sıçrayan koronavirüs ile ilgili bilgi kirliliğine neden olan, halkı paniğe sürükleyecek paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında işlem yapılıyor. 'da asılsız koronavirüs mesajı gönderen bir memur açığa alındı.

'da vatandaşın telefonuna 0850'li bir numaradan "tahlilinizde sonuçlar pozitif çıktı" mesajı atan kişinin kimliği belli oldu. Son dakika haberine göre müftülük personeli olduğu ortaya çıkan şahıs, valilik tarafından açığa alındı.

Adana Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız mesaj gönderen görevli bir memurun açığa alındığını bildirdi.

"TAHLİLİNİZ POZİTİF ÇIKTI"

Valilikten yapılan açıklamada, "0850" ile başlayan bir hattan bazı kişilere "Sayın K.K.A, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesinde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. bey ile görüşmeniz gerekmektedir." şeklinde mesaj gönderildiği belirtildi.

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AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan araştırma sonucunda gönderilen mesajın asılsız olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mesajı gönderdiği tespit edilen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur A.T. hakkında Çukurova Kaymakamlığı tarafından soruşturma açılmış ve şahıs açığa alınmıştır. Ülkemiz son derece hassas bir süreçteyken vatandaşlarımızdan sosyal medyada paylaşılan, bilgi kirliliğine sebep olan ve gerçek olmayan belge ve haberlere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve uyarıları dikkate almalarını ve haber kaynakları konusunda dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz."

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