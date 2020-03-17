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Düzce’de sıkı tedbirler! 2 kişi gözetim altına alındı
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 7 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Ülkemizde vaka sayısı 47'ye çıkarken son olarak Düzce'de nefes darlığı ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran iki kişi gözlem altına alındı.
Giriş Tarihi: 17.03.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 17:14
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Düzce’de korona alarmı! 2 kişi gözetim altına alındı
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Düzce’de korona alarmı! 2 kişi gözetim altına alındı
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Düzce’de korona alarmı! 2 kişi gözetim altına alındı
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Düzce’de korona alarmı! 2 kişi gözetim altına alındı
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Düzce’de korona alarmı! 2 kişi gözetim altına alındı