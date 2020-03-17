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Düzce’de sıkı tedbirler! 2 kişi gözetim altına alındı

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 7 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Ülkemizde vaka sayısı 47'ye çıkarken son olarak Düzce'de nefes darlığı ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran iki kişi gözlem altına alındı.

Giriş Tarihi: 17.03.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 17:14
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Düzce’de korona alarmı! 2 kişi gözetim altına alındı
Düzce’de korona alarmı! 2 kişi gözetim altına alındı

Düzce'nin Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile kaldırıldıkları hastanede, gözlem altına alındı.

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Düzce’de korona alarmı! 2 kişi gözetim altına alındı
Düzce’de korona alarmı! 2 kişi gözetim altına alındı

Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve solunum şikayeti ile sağlık ocağına başvurdu. 2 kişi, koronavirüs şüphesiyle ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Düzce’de korona alarmı! 2 kişi gözetim altına alındı
Düzce’de korona alarmı! 2 kişi gözetim altına alındı

Gözlem altına alınan 2 kişinin virüs taşıyıp taşımadıkları yapılacak test ile belirlenecek.

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Düzce’de korona alarmı! 2 kişi gözetim altına alındı
Düzce’de korona alarmı! 2 kişi gözetim altına alındı

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: 81 İLDE...

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı: "Yeni tanı konunlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."

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Düzce’de korona alarmı! 2 kişi gözetim altına alındı
Düzce’de korona alarmı! 2 kişi gözetim altına alındı

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