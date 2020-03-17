Mart ayında Antalya'ya kar yağdı!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı. Gazipaşa'nın yüksek kesimlerindeki mahalleler, yağışın ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetre ölçüldüğü bölgede, çiçekleri kaplayan kar güzel görüntü oluşturdu.
Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Antalya'da yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağışı, kent merkezi ve denizlerde ise kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
SICAKLIKLAR 2 İLA 6 DERECE AZALACAK
Gazipaşa'nın yüksek kesimlerindeki mahalleler, yağışın ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetre ölçüldüğü bölgede, çiçekleri kaplayan kar güzel görüntü oluşturdu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklıkların özellikle iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağını duyurdu.
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