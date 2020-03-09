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Yüzlerce yıllık formülle yapılan Osmanlı çayı gripten koruyor

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Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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YÜZLERCE YILLIK FORMÜL! BİNBİR DERDE DEVA...

'da yüzlerce yıllık formülle yapılan çayını içenler gripten korunuyor. Zencefil, havlıcan, hibisküs, ıhlamur, karanfil, limon, portakal, tarçın, elma ve kekiğin ham maddesi olduğu Osmanlı çayı binbir derde deva olarak biliniyor.

işlettiği Ördekli Kültür Merkezinde 10 çeşit bitki ve meyvenin karışımıyla hazırlanan çayı tam bir şifa kaynağı. Bu çayı içinler gribal enfeksiyonlardan kendilerini korurken, ayrıca birçok hasta da şifa bulmak için Osmanlı çayını tercih ediyor.

Yüzlerce yıllık formülle yapılan Osmanlı çayı gripten koruyor YÜZLERCE YILLIK FORMÜLLE YAPILAN OSMANLI ÇAYI GRİPTEN KORUYOR

İÇİNDE NELER VAR?

Zencefil, havlıcan, hibisküs, ıhlamur, karanfil, limon, portakal, tarçın, elma ve kekik Osmanlı çayının ham maddesini teşkil ediyor. Her biri şifa kaynağı meyve ve bitkilerin demlenmesiyle ortaya çıkan Osmanlı çayı bal ile tatlandırılıp servis ediliyor.

GRİBE KARŞI OLDUKÇA ETKİLİ

Şifalı olduğu kadar lezîz de olan çayı içmek için şehir dışından gelenler de oldukça fazla. İnsana ferahlık veren çay gribe karşı oldukça etkili. Gribe yakalanmak istemeyenler bağışıklığını güçlendirmek için tarihî gelip bu çayı mutlaka içiyor.

ŞEKER YOK BAL KULLANILIYOR

Osmanlı çayının fincanı 4 liradan satılıyor. Ayrıca çayı tatlandırmak için şeker yerine bal kullanılıyor. Çay Osmanlı zamanında nasıl tüketiliyorsa günümüzde de aynı şekilde müşterilere servis ediliyor.

"GRİBE VE SOĞUK ALGINLIĞINA…"

Osmanlı çayını hazırlayan Ali Terzioğlu, "Osmanlı çayımız tam bir şifa kaynağı. İçinde zencefil, havlıcan, hibisküs, ıhlamur, karanfil, limon, portakal, tarçın, elma ve kekik bulunuyor. Çayımız şifalı olduğu kadar lezzetli de. Bu karışım Osmanlı'dan geliyor. Biz de bu şifalı çayı devam ettiriyoruz. Bilhassa kış aylarında gribe ve soğuk algınlığına karşı vatandaşlar rağbet gösteriyor. Buraya insanlar şifa bulmaya geliyor. Bu çayı içenler lezzetini çok beğeniyor. Hazırladığımız çayı çiçek balıyla servis ediyoruz. Şeker yerine balla tatlandırıyoruz. Osmanlı zamanında nasıl tüketiliyorsa şimdi de aynı şekilde müşterilere ikram ediyoruz" dedi.

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