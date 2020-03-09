İstanbul’da “yok artık” dedirten olay! Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler
Sosyal medyaya düşen ve İstanbul’da yaşandığı öğrenilen olayın görüntüleri izleyenlere “Yok artık” dedirtti. Bakırköy sahil yolunda bir motosiklet sürücüsü, arkadaşının isteği üzerine seyir halindeyken arkasında oturan kişiyle yer değiştirdi. Yürekleri ağızlara getiren o anlar kask kamerasına yansıdı.
Bakırköy sahil yolunda iki motosiklet sürücüsü seyretmeye başladı. Bir süre sonra motosikletlilerden biri diğerine arkasındakiyle yer değiştirmesini istedi.
YER DEĞİŞTİRDİ
Arkadaşının isteğinin kırmayan motosikletli maganda, seyir halindeyken arkasındakiyle yer değiştirdi. Yaptıkları hareketle yürekleri ağza getiren magandalar hem kendi hem de sürücülerinin canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşürdü.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Yaşananları kask kamerasıyla kaydeden diğer motosiklet sürücüsü ise o anları sosyal medyada paylaştı.
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