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İstanbul’da “yok artık” dedirten olay! Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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YOK ARTIK! BU NASIL YAPARSINIZ?

Sosyal medyaya düşen ve ’da yaşandığı öğrenilen olayın görüntüleri izleyenlere “Yok artık” dedirtti. Bakırköy sahil yolunda bir motosiklet sürücüsü, arkadaşının isteği üzerine seyir halindeyken arkasında oturan kişiyle yer değiştirdi. Yürekleri ağızlara getiren o anlar kask kamerasına yansıdı.

Bakırköy sahil yolunda iki motosiklet sürücüsü seyretmeye başladı. Bir süre sonra motosikletlilerden biri diğerine arkasındakiyle yer değiştirmesini istedi.

İstanbul’da “yok artık” dedirten olay! Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler İSTANBUL’DA “YOK ARTIK” DEDİRTEN OLAY! MOTOSİKLETTE SEYİR HALİNDEYKEN SÜRÜCÜ DEĞİŞTİRDİLER

YER DEĞİŞTİRDİ

Arkadaşının isteğinin kırmayan motosikletli maganda, seyir halindeyken arkasındakiyle yer değiştirdi. Yaptıkları hareketle yürekleri ağza getiren magandalar hem kendi hem de sürücülerinin canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşürdü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yaşananları kask kamerasıyla kaydeden diğer motosiklet sürücüsü ise o anları sosyal medyada paylaştı.

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