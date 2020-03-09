09 Mart 2020, Pazartesi
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Antalya'da skandal görüntüler! Genç kızı adım adım takip etti...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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ANTALYA'DA SKANDAL GÖRÜNTÜLER!

'da evine giden 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kız çocuğunu sokakta takip ettiği anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 Mart salı günü Ünsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişinin, takip anlarını içeren güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüleri ihbar kabul eden polis harekete geçti.

Antalya'da skandal görüntüler! Genç kızı adım adım takip etti... ANTALYA'DA SKANDAL GÖRÜNTÜLER! GENÇ KIZI ADIM ADIM TAKİP ETTİ...

TUTUKLANDI

Görüntüleri incelemeye alan ekipler, şüphelinin R.F.T. olduğunu tespit ederek kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan R.F.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli R.F.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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