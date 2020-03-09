Yüzlerce yıllık formülle yapılan Osmanlı çayı gripten koruyor

Bursa'da yüzlerce yıllık formülle yapılan Osmanlı çayını içenler gripten korunuyor. Zencefil, havlıcan, hibisküs, ıhlamur, karanfil, limon, portakal, tarçın, elma ve kekiğin ham maddesi olduğu Osmanlı çayı binbir derde deva olarak biliniyor.