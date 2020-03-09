İstanbul’da “yok artık” dedirten olay! Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler

Sosyal medyaya düşen ve İstanbul’da yaşandığı öğrenilen olayın görüntüleri izleyenlere “Yok artık” dedirtti. Bakırköy sahil yolunda bir motosiklet sürücüsü, arkadaşının isteği üzerine seyir halindeyken arkasında oturan kişiyle yer değiştirdi. Yürekleri ağızlara getiren o anlar kask kamerasına yansıdı.