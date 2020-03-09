60 yıllık hayal gerçek oldu, Salmankaş Tüneli tamamlandı
60 yıldır hayali kurulan ve 3 saatlik yol mesafesini yarıya indiren Karadeniz’i Bayburt üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Salmankaş Geçidi'ne yapılan 4 bin 30'ar metrelik çift tüp tünel ile viyadük ve bağlantı yolları projesi tamamlandı. Tünele, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olan Bayburtlu polis memuru Hamit Şahin'in adı verildi.
Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni Trabzon ve Bayburt üzerinden daha kısa mesafede birbirine bağlayacak Salmankaş Tüneli ve bağlantı yolları projesi, 1960 yılında gündeme geldi. Proje için 2012 yılında ilk adım atılarak, çalışma başlatıldı. 170 milyon liraya mal olan projeyle Salmankaş Geçidi'ne 4 bin 30'ar metrelik çift tüp tünel ile viyadük ve bağlantı yolları yapıldı.
ŞEHİT POLİSİN ADI VERİLDİ
Trabzon'un Araklı ilçesi ile Bayburt arasında yeni ve güvenli ulaşım koridoru oluşturan projenin tamamlanmasıyla 60 yıllık hayal gerçek oldu, 3 saatlik yol mesafesi de yarıya indi. Tünele, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olan Bayburtlu polis memuru Hamit Şahin'in adı verildi.
VALİ EPCİM: 60 YILDIR HAYAL EDİLİYORDU
Salmankaş Tüneli'nin yöre halkı tarafından 60 yıldır hayal edildiğini dile getiren Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yolun, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin ulaşımında alternatif olacağını belirtti. Vali Epcim, "Bölgemize ve ilimize önemli katkıları olacak. Öte yandan bu yolun turizme de katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu tünel, Karadeniz güzergahını kullanacak turistleri, Trabzon'a ve Araklı bölgesine daha erken yaklaştıracak. Arap turizmi için önemli bir fırsat olacak. Salmankaş Tüneli, bölgede ekonomik bir potansiyel de sağlayacak. Ulaşım süresi önemli oranda düştü bu da turistlerin Bayburt'tan Doğu Anadolu'ya geçişini hızlandıracak" dedi.
BAYBURT- TRABZON YOLU KISALMIŞ OLDU
Tünelin giriş noktasındaki Çatıksu köyünde ise projenin tamamlanmasının sevinci yaşanıyor. Muhtar Numan Şahin, tünel sayesinde zamandan ve paradan tasarruf ettiklerini belirterek, "Bu tünel sayesinde Bayburt- Trabzon yolu kısalmış oldu. Yöre halkı için muazzam bir gelişme. Çünkü tünel yapılmadan önce bu yolu kullanmak mümkün değildi. Şimdi Bayburt'tan sahile varmak 50 dakika sürecek" diye konuştu.
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