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İran’da koronavirüsten sonra sahte içki şoku! 27 kişi hayata veda etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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İRAN’DA 2. ŞOK! KORONAVİRÜSE İYİ GELDİĞİ SÖYLENTİSİ...

Koronavirüse karşı mücadele etmeye çalışan ve 190’dan fazla vatandaşını kaybeden ’da 2. bir şok yaşanıyor. Huzistan ve Elborz eyaletlerinde dünden bu yana nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Fars 'na konuşan, Ahvaz Cundi Şahpur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ferhad Ebul Nejadiyan, "Huzistan'a bağlı Ahvaz'da son birkaç gün içinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı." dedi.

"ALKOLÜN KORONAVİRÜSE İYİ GELDİĞİ" SÖYLENTİLERİ..."

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de "Elborz eyaletinde sahte içkiden zehirlenen kişilerden 7'si öldü." dedi.

Ağayari, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini söyledi.

100'DEN FAZLA KİŞİ

Huzistan Başsavcı Yardımcısı Ali Biranuvend, bu sabah yaptığı açıklamada, eyalette sahte içkiden ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini, zehirlenen 100'den fazla kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını belirtmişti.

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