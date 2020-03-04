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Yalancı Fox TV'ye mağdur şoför Mustafa Özkaya'dan dava!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2020
YALANCI FOX TV'YE MAĞDUR ŞOFÖRDEN DAVA

, 'la Sofrada programında şoförlük yapan ve bu dönemde sigortasız çalıştırırken geçiren 'yı "Seninle ilgileneceğiz, şikayetçi olma” yalanıyla kandırdı. Yatağa mahkum kalan mağdur şoför, Fox’a dava açtı, ilk duruşma yapıldı

, 'de yayınlanan 'la Sofrada programında şoförlük yapıyordu. Sigortasız çalışırken geçiren Özkaya, yatağa mahkum oldu. Fox TV yetkilileri, "Seninle ilgileneceğiz, sakın şikayetçi olma" dedi.

Fox TV, sigortasız çalıştırdığı 50 yaşındaki şoför Mustafa Özkaya'yı kaza yapınca ortada bıraktı.

TANIKLAR DİNLENECEK
Ancak şoförü bir daha arayan soran olmadı. Kandırılan mağdur şoför, şikayetçi oldu. Bakırköy 21. 'nde başlayan dava, ön inceleme duruşmasında tanıkların dinlenmesi için 30 Haziran'a ertelendi. Bu arada Fox TV, uzlaşma için bile Özkaya'ya dönüş yapmadı.

Fox TV’den bir skandal daha! Sigortasız şoförü mağdur ettiler FOX TV’DEN BİR SKANDAL DAHA! SİGORTASIZ ŞOFÖRÜ MAĞDUR ETTİLER

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