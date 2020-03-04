Son dakika: Adana'da fuhuş çetesine operasyon
Giriş Tarihi: 04.03.2020
Son dakika haberine göre Adana'da Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin fuhuş çetesine yönelik düzenlediği şafak vakti operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'na bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa aracılık ve yer temini sağlayan kadınları da fuhuşa zorlayan çeteye yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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