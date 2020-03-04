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Son dakika: Adana'da fuhuş çetesine operasyon

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2020
SON DAKİKA: ADANA'DA FUHUŞ ÇETESİNE OPERASYON

Son dakika haberine göre 'da ekiplerinin fuhuş çetesine yönelik düzenlediği şafak vakti operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'na bağlı ekipleri, fuhuşa aracılık ve yer temini sağlayan kadınları da fuhuşa zorlayan çeteye yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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