Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor | 4 Mart 2020 hava durumu
4 Mart 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 4 Mart 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile gece saatlerinde Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 7°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
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