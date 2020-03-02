Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor | 2 Mart 2020 hava durumu
2 Mart 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 2 Mart 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 16°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 15°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi fazla dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 15°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Siirt çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu
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