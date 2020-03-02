Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor | 2 Mart 2020 hava durumu

2 Mart 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 2 Mart 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 16°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi fazla dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 15°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Siirt çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu