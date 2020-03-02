Mehmetçiğe şemsiye tutan Serap Abbasoğulları o anları anlattı
Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejim unsurlarının alçak saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenaze töreninde nöbet tutan bir Mehmetçiğe şemsiye açan Serap Abbasoğulları o anları anlattı.
İdlib'te Esad güçlerinin alçak saldırısı sonrasında 34 şehit veren Türkiye, Suriye'de Rejim güçlerine bu saldırının bedelini ödetiyor. Öte yandan Şemsiyeyle askeri yağmurdan korumaya çalıştığı sırada fotoğraflanan Serap Abbasoğulları (34) Türk halkının takdirini toplamıştı. Abbasoğulları, yaptığı açıklamada, komşu mahalleden şehit Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesine katılmak üzere tören alanına geldiğini anlattı.
KENDİMİ O AN HİÇ DÜŞÜNMEDİM
O sırada çok şiddetli sağanağın olduğunu ve yakınında duran askeri fark ettiğini belirten Abbasoğulları, o anı şöyle anlattı:
"Tören sırasında yukarı çıktık, asker orada nöbet tutuyordu ve aşırı yağmur vardı. O anda kendimi değil de askerin ıslanmasını istemediğim için şemsiye tuttum. Kendimi o an hiç düşünmedim, gözüm de aslında bir yandan diğer askerlerde idi, keşke herkes birer şemsiye alıp diğer askerlerimize tutsa diye düşünüyordum. Kesinlikle kendimi düşünmedim o an. Eliyle yüzünü de silemiyordu görev başında olduğu için. Önce iki peçete uzattım askere, baktım çok zor durumda, kendi kendini muhafaza edemiyor, kendi şemsiyemi askere tuttum. Yeğenlerim de yanımdaydı, onlar da bana şemsiyesini tuttu. Biz kendimizi bir şekilde koruyabiliyoruz orada, onlar o an görev başında olduklarından dolayı tamamen korunmasızlar aslında, ben de o an onu koruma ihtiyacı duydum. Bir yandan şehidin cenazesini izliyordum, bir yandan da yanımdaki askeri yağmurdan korumaya çalışıyordum. Olay o şekilde gelişti."
'ASKER ALLAH RAZI OLSUN' DEDİ
Askerle kısa bir diyaloğa girdiklerini de kaydeden Abbasoğulları, askerin kendisine "Allah razı olsun" dediğini ve kendisinin de ona teşekkür ettiğini söyledi.
Dualarının her zaman Mehmetçikle olduğunu vurgulayan Abbasoğulları, "O an aslında aklımdan geçen tek şey; onlar kar kış demeden bizim için mücadele ediyorlar, ben de onlar için bir şey yapabilmek istedim. Bunun için de çok gururluyum." dedi.
Fotoğrafının çekildiğinden haberi olmadığını ve haberlerde görünce de çok şaşırdığını ifade eden Abbasoğulları, gururlu olduğunu sözlerine ekledi.
"BİR ŞEMSİYEMİZİ ESİRGEMEMİŞİZ ÇOK MU?"
Abbasoğulları'na şemsiye tutan Bircan Sarp (39) ise dün şehidin ve ailesinin yanında olmak için törene katıldıklarını aktardı.
Sağanak altında Mehmetçiğe şemsiye tutarken hissettiklerinin tarifsiz olduğunu kaydeden Sarp, "Onlar bir ana kuzusu, onlar bizim için canlarını verdi, çok üzgündük. Hepimiz kenetlendik orada. O an onu yapmamız gerekiyordu. Askerimiz bizim için göğsünü siper etmiş, biz ona bir şemsiyemizi esirgememişiz çok mu? Asker bir yandan ıslanıyor bir yandan ağlıyor, silmiyor, çok etkiledi bizi, Allah yardımcıları olsun. Allah vatanımızın yanında olsun, birliğimizi beraberliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.
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