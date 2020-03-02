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Hatay'da Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi duygulandırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
HATAY'DA MERYEM NİNENİN MEHMETÇİK SEVGİSİ DUYGULANDIRDI

'nin kentinde rejim unsurlarının saldırısının ardından 'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri birliğin önüne gelen 84 yaşındaki Meryem Özdil, "Biz Osmanlı'nın kadınıyız, kaçmayız ölümden. Askerlerimizin yolunda öleceğiz, ölürüm yiğitlerimin yoluna" sözleriyle herkesi duygulandırdı.

'nin kentinde rejim unsurlarının saldırısının ardından 'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri birliğin önüne gelen 84 yaşındaki Meryem Özdil'in gözyaşları içerisinde askerlerle konuşması duygulandırdı.

Birliğin önünde Mehmetçik'e dua eden Meryem nine, her zaman Türk askerinin yanında olduklarını söyledi.

Hatay'da Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi duygulandırdı HATAY'DA MERYEM NİNENİN MEHMETÇİK SEVGİSİ DUYGULANDIRDI

"ÖLÜRÜM YİĞİTLERİMİN YOLUNA"

Gözyaşları içerisinde sevgisini anlatan Meryem nine, "Askerlerimizin yolunda öleceğiz, ölürüm yiğitlerimin yoluna. Hain oğlu hainler, ne istiyorsunuz? İmansız adamlar. Biz kaçmayız. Biz Osmanlı'nın kadınıyız, kaçmayız ölümden. Askerimle giderim, ölürüm. Türkiye'yi kimse yıkamaz, hain var içerisinde. Kıbrıs'ı biz 45 dakikada aldık. Mehmetçik'imin yanına ben de gideceğim." ifadelerini kullandı.

Birlik önünde nöbet tutan askerler de Meryem nineye "Sizlerden Allah razı olsun" yanıtı verdi.

Öte yandan , , ve illerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrağıyla destek konvoyu oluşturdu.

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