Son dakika: İran'da korkutan rakam! Ölü sayısı arttı

Son dakika haberi... İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.