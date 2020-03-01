Son dakika: İran'da korkutan rakam! Ölü sayısı arttı
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
Son dakika haberi... İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.
İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.
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