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Son dakika: İran'da korkutan rakam! Ölü sayısı arttı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
İRAN'DA KORKUTAN RAKAM! ÖLÜ SAYISI ARTTI

dakika haberi... 'da koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

'da koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

Son dakika: İran ve Azerbaycan'da koronavirüs alarmı! SON DAKİKA: İRAN VE AZERBAYCAN'DA KORONAVİRÜS ALARMI!
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandı SON DAKİKA: İRAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MASUME İBTİKAR KORONAVİRÜSE YAKALANDI

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