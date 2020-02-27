27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2020
İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

İstanbul'daki sağanak yağış birçok çatının uçmasına, su baskınlarına ve şiddetli gök gürültülerine meydana gelmesine neden oldu. Geç saatlerden yaşanan şimşek çakması esnasında İstanbul'da kısa süreli olarak gündüze dönüştü.

İstanbul genelinde dün akşam saatlerinde başlayan lodos bugün de devam etti. Anadolu yakasında akşam saatlerinde lodosun yerini sağanak yağış aldı. Kadıköy'de bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aralıklarla çakan şimşekler nedeniyle akşamın karanlığı aydınlandı.

Silivri'de fırtına ve yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı caddelerde ve sahil kordon boyunda yer yer su birikintileri oluştu. Fırtına ve yağış nedeniyle vatandaşlar yürümekte zor anlar yaşadı. Sürücüler ise zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul genelinde etkili olan Lodos akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Şimşekler karanlığı aydınlatırken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı İSTANBUL'DA GECEYİ ŞİMŞEKLER AYDINLATTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN